بيع جميع تذاكر مباراة لايبزج وجيرمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي لايبزج الألماني أمس أنه انتهى من بيع جميع تذاكر مباراته المقررة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا ، خلال ساعات. وأوضح لايبزج أن المباراة المقررة على ملعبه ستشهد حضور أكثر من 40 ألف مشجع. وجاء ذلك بعد أن أعلن لايبزج في وقت سابق أنه لن يسمح بحضور المشجعين البالغين إلى الاستاد، إلا بتقديم ما يثبت التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو التعافي من العدوى، بالاتفاق مع السلطات الصحية المحلية، وذلك من أجل التمكن من اللعب وسط حضور جماهيري بكامل سعة المدرجات.

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