شكرا لقرائتكم خبر الإصابة تحرم برشلونة من فاتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غيبت الإصابة المهاجم أنسو فاتي عن صفوف فريقه برشلونة في مباراته أمس أمام مضيفه رايو فايكانو في المرحلة الـ21 من الدوري الإسباني ، بسبب إصابة في الركبة.

وكان الإسباني الدولي فاتي، الذي وقع عقدا لفترة طويلة مع برشلونة قبل أيام، قد جرى تبديله قبل 16 دقيقة من نهاية مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأحد الماضي بسبب الإصابة.

وذكر برشلونة في بيان بموقعه على الإنترنت «أنسو فاتي يعاني من ألم في الركبة اليمنى. هو ليس جاهزا للمشاركة، وتتوقف عودته على سرعة التعافي».

وبعد غياب دام 10 أشهر بسبب إصابة في الركبة، عاد فاتي إلى المشاركة اعتبارا من المباراة التي انتهت بفوز برشلونة على ليفانتي في 26 سبتمبر الماضي.

وسجل فاتي في تلك المباراة كما سجل 5 مشاركات أخرى في كل المسابقات هذا الموسم، لكنه سجل هدفا وحيدا آخر جاء في شباك بلنسية قبل 10 أيام.

وسجل فاتي إجمالي 15 هدفا خلال 49 مباراة مع برشلونة في كل المسابقات منذ ظهوره الأول مع الفريق قبل 26 شهرا، وهي حصيلة لم يتفوق عليها سوى لويس سواريز (21 هدفا) وأنطوان جريزمان (35 هدفا) وميسي (69 هدفا)، علما بأن أحدا من اللاعبين الثلاثة لم يعد بالفريق الكتالوني.