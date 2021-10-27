انتفاضة الشباب تهدد الطائي

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الشباب صاحب الأرض يخوض اللقاء وهو في المرتبة الثالثة برصيد 15 نقطة، ويأمل في تحقيق فوزه الرابع على التوالي والمزاحمة على صدارة الترتيب، يحفزه أيضا التصاعد في مستوى الأداء الفني بعد أن استوعب اللاعبون طريقة المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا، علاوة على تواجد كوكبة من العناصر البارزة على الصعيدين المحلي والأجنبي كهداف المسابقة النيجيري أوديون إيغالو (8 أهداف) والأرجنتيني ايفر بانيغا والبرازيلي كارلوس جونيور والتشيلي ايغور ليشنوفسكي.
بينما يخوض الطائي اللقاء وهو في المرتبة الـ15 قبل الأخيرة برصيد 7 نقاط عقب نتائج متواضعة قدمها في الجولتين السابقتين، ويسعى اليوم إلى الخروج من دائرة التعثرات المتواصلة وإيقاف النزيف النقطي.
ويتوقع أن يخوض المدير الفني، الصربي زوران مانولوفيتش اللقاء بتشكيلة متوازنة مع الاعتماد على العنصر الأجنبي المؤثر المتمثل في الجزائري أمير سعيود والسويسري سيفاس ماليلي والبرازيلي مارسيلو سانتوس بحثا عن العودة إلى سكة الانتصارات وتلافي الأخطاء التي ظهرت في لقاء الأهلي الماضي، على الرغم من افتقاده في هذا اللقاء خدمات الزامبي ناوليدج موسونا للإصابة.
قبل المواجهة:
- تحمل مواجهة الليلة الرقم 17 في تاريخ لقاءاتهما.
- تواجها 16مرة، حقق فيها الشباب الفوز 11 مرة مقابل 3 للطائي، بينما تعادلا مرتين.
- يستعيد الشباب لاعبه البرازيلي باولينيو بعد تعافيه من الإصابة.
- لعب الشباب مباريات أكثر من الطائي، حيث خاض 9 مواجهات مقابل 8 للطائي.
- سجل الشباب ضعف أهداف الطائي (16 للشباب و8 للطائي).
- يتعادلان في عدد الأهداف المستقبلة، حيث ولج مرمى كل منهما 11 هدفا.
- يحتل مهاجم الشباب أوديون إيغالو الهدافين برصيد 8 أهدف، فيما يغيب لاعبو الطائي عن القائمة.
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