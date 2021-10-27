شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد أمام الحزم.. عودة أم تقهقر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ستكون مواجهة الاتحاد أمام ضيفه الحزم اليوم في إطار لقاءات الجولة العاشرة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، محكا حاسما في مسيرة الفريق بالدوري، فإما أن يستعيد نغمة الانتصارات بعد أن فقدها في الجولتين الماضيتين بالخسارة أمام الشباب 0/ 2 وقبلها التعادل مع ضمك 1/1، أو يستمر في نزف النقاط وبالتالي العودة إلى حالة عدم الاستقرار التي كان يعيشها خلال فترة المدير الفني السابق البرازيلي فابيو كاريلي والتي سبقت التعاقد مع المدير الفني الحالي، الروماني كوزمين كونترا.

وعاش الاتحاد عقب مباراتي ضمك والشباب حالة من الارتباك على المستويين الفني والإداري وكذلك على صعيد اللاعبين والجماهير أيضا.

ويفتقد كونترا اليوم خدمات 3 من اللاعبين الأساسين لأسباب مختلفة، حيث يغيب عن الفريق المدافع الدولي سعود عبدالحميد لارتباطه مع المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما الذي يشارك حاليا في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، كما يغيب المدافع حمدان الشمراني بسبب تلقيه بطاقة حمراء في المواجهة الماضية أمام الشباب بالجولة التاسعة.

ويغيب أيضا الدولي فهد المولد بسبب إبعاده من المدرب وتنفيذه في الفترة الحالية عقوبة انضباطية داخلية.

من جانبه يسعى الحزم ومديره الفني هيلدر كريستوفاو، إلى استغلال حالة عدم التوازن التي يعيشها الاتحاد، علما أنه أيضا عانى من حالة مشابهة لوضع خصمه اليوم بعد أن خسر في الجولة الماضية أمام ضمك 0/ 1وتعادل قبلها مرتين أمام الفيصلي (0/0) والهلال (1/1).

موقف الفريقين:

