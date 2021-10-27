الاتحاد أمام الحزم.. عودة أم تقهقر؟

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وعاش الاتحاد عقب مباراتي ضمك والشباب حالة من الارتباك على المستويين الفني والإداري وكذلك على صعيد اللاعبين والجماهير أيضا.
ويفتقد كونترا اليوم خدمات 3 من اللاعبين الأساسين لأسباب مختلفة، حيث يغيب عن الفريق المدافع الدولي سعود عبدالحميد لارتباطه مع المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما الذي يشارك حاليا في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، كما يغيب المدافع حمدان الشمراني بسبب تلقيه بطاقة حمراء في المواجهة الماضية أمام الشباب بالجولة التاسعة.
ويغيب أيضا الدولي فهد المولد بسبب إبعاده من المدرب وتنفيذه في الفترة الحالية عقوبة انضباطية داخلية.
من جانبه يسعى الحزم ومديره الفني هيلدر كريستوفاو، إلى استغلال حالة عدم التوازن التي يعيشها الاتحاد، علما أنه أيضا عانى من حالة مشابهة لوضع خصمه اليوم بعد أن خسر في الجولة الماضية أمام ضمك 0/ 1وتعادل قبلها مرتين أمام الفيصلي (0/0) والهلال (1/1).
موقف الفريقين:
- يحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 17 نقطة.
- يحل الحزم في المركز الـ11 برصيد 10 نقاط.
- آخر مباراة للحزم انتهت بالخسارة 0/ 1 أمام ضمك.
- آخر مباراة للاتحاد انتهت بالخسارة 0/ 2 أمام الشباب.
- آخر فوز للحزم يعود إلى الجولة السادسة عندما تغلب على الفتح 1/ 0.
- آخر فوز للاتحاد يعود إلى الجولة السابعة عندما فاز على الأهلي 2/ 0.
- لم يفز الاتحاد على الحزم في آخر مباراتين بينهما بدوري المحترفين، حيث فاز الحزم 2/ 1 وتعادلا 1/1.
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