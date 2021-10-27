مسقط رأس مارادونا نصب تذكاري بالأرجنتين

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وتم نشر المرسوم الرسمي للقرار أمس.
ويقع منزل مارادونا البسيط، الذي أمضى به سنواته الأولى، في حي «فيلا فيوريتو» الفقير جنوب العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس.
وتوجد اليوم لوحة جدارية لمارادونا تزين واجهة المنزل.
وتوفي مارادونا جراء تعرضه لنوبة قلبية في نوفمبر الماضي في منزل خاص شمال بوينس أيرس، بعد أسبوعين من خروجه من المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية في الدماغ.
وبحسب الادعاء، فقد ارتكبت أخطاء جسيمة في رعايته، ويجري التحقيق حاليا مع طبيبه الشخصي وطبيبه النفسي وعدد من طاقم التمريض.
ولم يخف مارادونا سر أصوله المتواضعة، حيث عاد مرارا وتكرارا إلى فيلا فيوريتو، التي شهدت بداية مسيرته الكروية على أرض مغبرة.
وكان مارادونا قد صرح ذات مرة في مقابلة قائلا «هذا هو المكان الذي بدأت أحلم فيه».
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