مسقط رأس مارادونا نصب تذكاري بالأرجنتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد نحو عام على وفاة الأسطورة دييجو مارادونا، أعلنت الحكومة في الأرجنتين أن مسقط رأس النجم الراحل أصبح نصبا تذكاريا وطنيا.

وتم نشر المرسوم الرسمي للقرار أمس.

ويقع منزل مارادونا البسيط، الذي أمضى به سنواته الأولى، في حي «فيلا فيوريتو» الفقير جنوب العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس.

وتوجد اليوم لوحة جدارية لمارادونا تزين واجهة المنزل.

وتوفي مارادونا جراء تعرضه لنوبة قلبية في نوفمبر الماضي في منزل خاص شمال بوينس أيرس، بعد أسبوعين من خروجه من المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية في الدماغ.

وبحسب الادعاء، فقد ارتكبت أخطاء جسيمة في رعايته، ويجري التحقيق حاليا مع طبيبه الشخصي وطبيبه النفسي وعدد من طاقم التمريض.

ولم يخف مارادونا سر أصوله المتواضعة، حيث عاد مرارا وتكرارا إلى فيلا فيوريتو، التي شهدت بداية مسيرته الكروية على أرض مغبرة.

وكان مارادونا قد صرح ذات مرة في مقابلة قائلا «هذا هو المكان الذي بدأت أحلم فيه».