برنامج علمي مفصل لتمبكتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وفريق الشباب حسان تمبكتي في تنفيذ برنامج علمي مفصل على عدة مراحل يمكنه من العودة للملاعب، وذلك بعد أن خضع في اليومين الماضيين لفحوصات مكثفة بالمركز السويسري لإصابات الدماغ والجهاز الحركي بمدينة زيورخ. كما خضع لاختبارات بإشراف مختصين ومتابعة رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور صالح الحارثي. وتعرض تمبكتي لإصابة في الرقبة نتيجة اصطدام مع زميله الحارس محمد العويس في الدقيقة الـ71 لمباراة المنتخب السعودي الأول أمام نظيره أوزبكستان في ختام مباريات المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في 16 يوليو الماضي، غادر على إثرها الملعب، ونقل منه مباشرة إلى المستشفى، أجرى بعدها عددا من الفحوصات، حيث تم تشخيص إصابته بكسر جانبي في الفقرة العنقية الرابعة للعمود الفقري.

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