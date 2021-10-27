الارشيف / اخبار الرياضه

«ثالثة» كأس السعودية في مؤتمر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر «ثالثة» كأس في مؤتمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعقد رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد اليوم مؤتمرا صحفيا للحديث عن النسخة الثالثة من كأس السعودية لعام 2022 الذي تم تصنيفه ضمن سباقات الفئة الأولى عالميا.

وسيشهد المؤتمر تغطية إعلامية كبرى محليا وداخليا تواكب الحدث من خلال 4 مؤتمرات متزامنة مع التوقيت العالمي لكل قارات العالم.

ويعد كأس السعودية أغلى جائزة سباقية في التاريخ، إذ تبلغ جائزته 20 مليون دولار، وسبق أن أقيمت نسختان منه حيث توج الجواد ماكسيموم سيكورتي بالنسخة الأولى في عام 2020، فيما توج الجواد مشرف المملوك للأمير عبدالرحمن الفيصل بلقب النسخة الثانية عام 2021م.

كانت هذه تفاصيل خبر «ثالثة» كأس السعودية في مؤتمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا