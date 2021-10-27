شكرا لقرائتكم خبر «ثالثة» كأس السعودية في مؤتمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيشهد المؤتمر تغطية إعلامية كبرى محليا وداخليا تواكب الحدث من خلال 4 مؤتمرات متزامنة مع التوقيت العالمي لكل قارات العالم.
ويعد كأس السعودية أغلى جائزة سباقية في التاريخ، إذ تبلغ جائزته 20 مليون دولار، وسبق أن أقيمت نسختان منه حيث توج الجواد ماكسيموم سيكورتي بالنسخة الأولى في عام 2020، فيما توج الجواد مشرف المملوك للأمير عبدالرحمن الفيصل بلقب النسخة الثانية عام 2021م.
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