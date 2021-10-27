الرياض مقرا للجنة الخليجية للدراجات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت اللجنة التنظيمية الخليجية للدراجات أمس اجتماعها الدوري في الرياض بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي تم خلاله اعتماد نقل مقر اللجنة من المنامة إلى الرياض، واعتماد رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الوثلان رئيسا للجنة، والمدير التنفيذي للاتحاد فارس العتيبي أمينا عاما، وعبدالله الجردان مساعدا للأمين العام. وتطرقت اللجنة خلال اجتماعها للخطط المستقبلية لتطوير رياضة الدراجات الخليجية والاستراتيجات الموضوعة لتحقيق الأهداف المرجوة من اللجنة الخليجية بما يخدم هذه اللعبة في مختلف دول مجلس التعاون. من جهة أخرى وقع الاتحاد السعودي للدراجات مذكرة تفاهم مع الاتحاد البحريني تتضمن تبادل الخبرات بين الاتحادين، لا سيما في المجالات الإدارية والفنية الخاصة بالإداريين والحكام، وتطوير دراجة السيدات والهواة.

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