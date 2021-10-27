أولمبي الأخضر يدشن تصفيات آسيا بالتعادل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الأخضر الأولمبي مرتين على نظيره الأوزبكي لكنه سمح للأخير بالتعادل 2/2 في المواجهة التي جمعتهما أمس على ملعب باختاكور في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاما، التي تستضيفها أوزبكستان العام المقبل.

ويلعب الأخضر الأولمبي بجانب الأوزبكي والكويت وبنجلاديش ضمن المجموعة الرابعة من التصفيات التي تستمر حتى الثاني من نوفمبر المقبل.

تقدم المنتخب السعودي أولا عن طريق حامد الغامدي في الدقيقة 40، إلا أنه سرعان ما سمح لأصحاب الأرض بإدراك التعادل بعد مرور دقيقة واحدة فقط على هدف الغامدي، انتهتى عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، وبعد مرور دقيقتين فقط، عاد الأخضر ليتقدم مرة أخرى عندما أضاف له عبدالمحسن القحطاني الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق، عاد المنتخب الأوزبكي للمباراة بعد أن سجل هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 80.

وحسب نظام التصفيات، فإن نتائج المنتخب الأوزبكي لا تحتسب بعد أن تأهل للنهائيات بوصفه المستضيف.

وكان المدير الفني للأخضر الأولمبي، سعد الشهري بدأ المباراة بتشكييلة ضمت: عبدالرحمن الشمري في حراسة المرمى وأمامه نوافل بوشل، وجهاد ذكري، وخليفة الدوسري، ومحمد الكنيدري، وحامد الغامدي، ومنصور البيشي، وحسين العيسى، وزياد الجهني، وعبدالمحسن القحطاني، وعبدالله الحمدان، فيما دفع بفراس البريكان وأيمن يحيى، وحمد اليامي، ووليد الأحمد، ووبدر منشي كبدلاء.