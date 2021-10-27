شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول ..الأهلي يقسو على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي والاسماعيلي المقامة حالياً بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الإسماعيلي الليلة ، كلاً من :على لطفي ، بدر بانون ، أيمن أشرف ، أكرم توفيق ، على معلول ، عمرو السولية ، آليو ديانج ، حمدي فتحي ، ميكيسوني ، محمد مجدي أفشة ، وبيرسي تاو.

فيما يضم تشكيل الأسماعيلي ، كلاً من : أحمد عادل عبد المنعم ، أحمد عيد – باهر المحمدي – مروان الصحراوي – عبد الله جمعة ، محمد مخلوف – عماد حمدي – محمد عادل – محمد الشامي ، شكري نجيب وجاستين شونجا

بداية المباراة جاءت هادئة من الفريقين وبمرور الوقت نشط أداء الأهلي تدريجياً بمحاولات مُتباعدة عن طريق بيرسي تاو وميكيسوني لكن دفاع الأسماعيلي تعامل مع هذه الهجمات المتباعدة والضعيفة بشكل جيد ، في المقابل لجأ الأسماعيلي للعب على الهجمة المرتدة .

أول فرصة خطرة في المباراة كانت في الدقيقة 12 عن طريق شكري نجيب الذي سدد كرة قوية تصدى لها على لطفي وحوّلها إلى ضربة ركنية.

واصل الأهلي الضغط وزادت خطورته تدريجياً وأحتسب محمد عادل حكم المباراة ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة 20 وأكدت تقنية الفار قرار محمد عادل ،وسجل منها على معلول هدف الأهلي الأول.

لم يهدأ الأهلي بعد هدف معلول وبعدها بدقيقتين سجل بيرسي تاو هدف ثاني للأهلي في الدقيقة 23 بعدما راوغ دفاع الدراويش وسدد بيسراه في شباك أحمد عادل عبد المنعم.

ونال باهر المحمدي بطاقة صفراء للخشونة مع ميكيسوني ، وواصل الاهلي الضغط على الدراويش وسجل بيرسي تاو هدف ثالث للأهلي ورغم أن حكم الراية طالب بإلغاء الهدف بداعي تسلل بيرسي تاو لكن تقنية الفار أكدت صحة الهدف .

بعد الهدف الثالث بدأ ينشط أداء الأسماعيلي بشكل واضح ويترك مساحات واسعة للاعبي الأهلي ، ونال آليو ديانج بطاقة صفراء للخشونة ، ويتبادل الفريقين الهجوم إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.



























































































































