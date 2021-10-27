شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلي يتقدم على الإسماعيلي بثنائية معلول وبيرسي تاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الاهلي والاسماعيلي المقامة حالياً بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري واصبحت النتيجة تقدم الاهلي بثنائية نظيفة.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الإسماعيلي الليلة ، كلاً من :على لطفي ، بدر بانون ، أيمن أشرف ، أكرم توفيق ، على معلول ، عمرو السولية ، آليو ديانج ، حمدي فتحي ، ميكيسوني ، محمد مجدي أفشة ، وبيرسي تاو.

فيما يضم تشكيل الأسماعيلي ، كلاً من : أحمد عادل عبد المنعم ، أحمد عيد – باهر المحمدي – مروان الصحراوي – عبد الله جمعة ، محمد مخلوف – عماد حمدي – محمد عادل – محمد الشامي ، شكري نجيب وجاستين شونجا

بداية المباراة جاءت هادئة من الفريقين وبمرور الوقت نشط أداء الأهلي تدريجياً بمحاولات مُتباعدة عن طريق بيرسي تاو وميكيسوني لكن دفاع الأسماعيلي تعامل مع هذه الهجمات المتباعدة والضعيفة بشكل جيد ، في المقابل لجأ الأسماعيلي للعب على الهجمة المرتدة .

أول فرصة خطرة في المباراة كانت في الدقيقة 12 عن طريق شكري نجيب الذي سدد كرة قوية تصدى لها على لطفي وحوّلها إلى ضربة ركنية.

واصل الأهلي الضغط وزادت خطورته تدريجياً وأحتسب محمد عادل حكم المباراة ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة 20 وأكدت تقنية الفار قرار محمد عادل ،وسجل منها على معلول هدف الأهلي الأول.

لم يهدأ الأهلي بعد هدف معلول وبعدها بدقيقتين سجل بيرسي تاو هدف ثاني للأهلي في الدقيقة 23 بعدما راوغ دفاع الدراويش وسدد بيسراه في شباك أحمد عادل عبد المنعم.

ونال باهر المحمدي بطاقة صفراء للخشونة مع ميكيسوني .

مواجهات الأهلى والإسماعيلى تنتظرها الجماهير بمختلف الوانها لانها ذات مستوي وطابع خاص ولا ترتبط بمستوى الفريقين قبل اللقاء ، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن الثأر الكروى لاسيما أن الاسماعيلى كان أحد أهم الأسباب التي دفعته لخسارة لقب الدوري بالموسم الماضى لصالح الزمالك في الأمتار الأخيرة للمسابقة بعدما نجح الدراويش في إنهاء المباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

مباراة الليلة ذات طابع خاص فهى لأول مرة منذ فترة طويلة تشهد حضور جماهيرى بعد إعلان رابطة الأندية المحترفة عودة الجمهور للمدرجات بالموسم الجديد بواقع 2000 مشجع، ويدير محمد عادل الحكم الدولى مواجهة الأهلى والاسماعيلى الليلة.



























































































































