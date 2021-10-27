شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يتقدم للأهلي في مرمى الإسماعيلي من ركلة جزاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل علي معلول لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء في مرمى الإسماعيلي مرمى الأهلي في الدقيقة 21 من عمر المباراة التي تجمعهما على إستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي على إستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري، وضم التشكيل كلاً من :على لطفي ، بدر بانون ، أيمن أشرف ، أكرم توفيق ، على معلول ، عمرو السولية ، آليو ديانج ، حمدي فتحي ، ميكيسوني ، محمد مجدي أفشة ، وبيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كلا من، مصطفى شوبير، محمد هاني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي، حسين الشحات، محمد شريف، حسام حسن، محمود عبد المنعم كهربا، ياسر إبراهيم.

وأعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي تشكيل الفريق لمباراة الأهلي على إستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري، ويضم تشكيل الإسماعيلي ، كلاً من : أحمد عادل عبد المنعم ، أحمد عيد – باهر المحمدي – مروان الصحراوي – عبد الله جمعة ، محمد مخلوف – عماد حمدي – محمد عادل – محمد الشامي ، شكري نجيب و جاستين شونجا.

ويجلس على مقاعد بدلاء الإسماعيلي كلا من، محمد فوزى ،عصام صبحى ،مدبولى ،دونجا ،هاشم ،صادق ،محمد دسوقي ،شيلونجو ،أحمد مصطفي.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمباراة الإسماعيلي الليلة، وتضم القائمة، كلاً من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.























































