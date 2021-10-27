شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يختتم استعداداته لمواجهة المحلة فى انطلاقة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق المصري البورسعيدى المران الأخير، اليوم، الأربعاء، استعدادًا لمباراته بالجولة الأولى من الدوري والتي تجمعه بشقيقه غزل المحلة والمقرر اقامتها في الخامسة والنصف مساء غدا الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب

شهدت أزمة مستحقات لاعبي فريق الكرة بالنادي المصري البورسعيدي انفراجة ليستأنف الفريق مرانه منذ قليل، استعدادا لمباراته الأولي أمام غزل المحلة والتي تقام بعد غد الخميس ضمن مسابقات الدوري الممتاز باستاد الإسكندرية.

وتدخل عبد الحليم علي مدير الكرة بالنادي المصري مع مجلس إدارة النادي لإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة للاعبين وصرف مجلس المصري ٢٥%من مستحقات الفريق القدامى عن نسبة مشاركتهم في مباريات الموسم الماضي علي ان يتم صرف مقدم عقود اللاعبين للموسم الجديد خلال ثلاثة أو أربعة الاسابيع المقبلة.

وشهد معسكر الفريق ببرج العرب حالة من الاحتجاج والتذمر داخل صفوف اللاعبين مما تسبب في غياب أكثر من ١٧ لاعب من القوام الأساسي للفريق وذلك بسبب عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة.

وأعلن المصري البورسعيدى عن قائمة محلية تضم 37 لاعبا للموسم الجديد وجاءت القائمة كالآتي: "عصام ثروت، علاء عطا، اسلام جمال، فريد شوقي، حجاج عويس، كريم العراقي، عمرو موسى، عمرو مرعي، حسن علي، محمد عنتر، أحمد شديد، اسلام صلاح، الياس الجلاصي، اسلام عطية، أحمد مسعود، أوستن أموتو، مصطفى سلطان، محمد بلح، إيزي ايميكا، محمد جريندو، أحمد الشيخ، أحمد شوشة، أحمد حمودي، أحمد علاء، حسين رجب، اسلام أبو سليمة، محمد شحاتة، كريم علاء، مصطفى أيمن، محمد الجمل، إبراهيم سعيد، إيهاب العايدي، مهند صادق، اسلام المزين، أسامة الجزار، محمد حمدي".



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