شكرا لقرائتكم خبر عن المهدي سليمان: تعادهنا على الفوز فى جميع المباريات وتعلمنا من درس الموسم الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهدي سليمان حارس مرمى نادي بيراميدز سعادته البالغة بالفوز والانتصار الذي تحقق على حساب مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في بداية مشوار الدوري، موضحا أنه من المهم تحقيق الانتصار مع ضربة البداية في البطولة.

أكد مهدي سليمان أن اللاعبين تعاهدوا على تحقيق الانتصار واللعب من أجل الفوز في كل اللقاءات التي يخوضها الفريق، والتعامل مع المباريات على أنها كؤوس ولابد من الانتصار فيها خلال الفترة المقبلة من أجل التقدم خطوة خطوة نحو تحقيق اللقب المحلي الذي ينافس بيراميدز على الفوز به خلال الموسم الحالي.

أوضح الحارس أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن إيهاب جلال يعطي اللاعبين الدافع والرغبة في تحقيق الانتصارات واللعب على جميع البطولات، واللاعبون هذه المرة تعاهدوا على تحقيق أول الألقاب للنادي في ظل الدعم الغير محدود من جانب الإدارة ووجود الإمكانيات التي تتوافر لجميع اللاعبين والجهاز الفني.

أكد مهدي سليمان أن اللاعبين تعلموا درس الموسم الماضي ولديهم الرغبة في تحقيق الانتصار في كل مباراة يخوضها الفريق في الدوري والتقدم خطوة خطوة نحو حصد اللقب والمنافسة على البطولة للنهاية.