شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي والإسماعيلي فى قمة الجولة الأولى للدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مباراة الاهلي والاسماعيلي بإستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الإسماعيلي الليلة ، كلاً من :على لطفي ، بدر بانون ، أيمن أشرف ، أكرم توفيق ، على معلول ، عمرو السولية ، آليو ديانج ، حمدي فتحي ، ميكيسوني ، محمد مجدي أفشة ، وبيرسي تاو.

فيما يضم تشكيل الأسماعيلي ، كلاً من : أحمد عادل عبد المنعم ، أحمد عيد – باهر المحمدي – مروان الصحراوي – عبد الله جمعة ، محمد مخلوف – عماد حمدي – محمد عادل – محمد الشامي ، شكري نجيب وجاستين شونجا

مواجهات الأهلى والإسماعيلى تنتظرها الجماهير بمختلف الوانها لانها ذات مستوي وطابع خاص ولا ترتبط بمستوى الفريقين قبل اللقاء ، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن الثأر الكروى لاسيما أن الاسماعيلى كان أحد أهم الأسباب التي دفعته لخسارة لقب الدوري بالموسم الماضى لصالح الزمالك في الأمتار الأخيرة للمسابقة بعدما نجح الدراويش في إنهاء المباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

مباراة الليلة ستكون ذات طابع خاص فهى لأول مرة منذ فترة طويلة تشهد حضور جماهيرى بعد إعلان رابطة الأندية المحترفة عودة الجمهور للمدرجات بالموسم الجديد بواقع 2000 مشجع، ويدير محمد عادل الحكم الدولى مواجهة الأهلى والاسماعيلى الليلة.

وطالب الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بتدشين إنطلاقة قوية في مستهل رحلة المارد الأحمر لإستعادة بطولة الدوري ، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حجز تذكرة التأهل لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى بعد الفوز على الحرس الوطنى 7-2 بمجموع المباراتين.

ويفتقد الاهلى أمام الاسماعيلى جهود نجميه محمد الشناوى وصلاح محسن بسبب الإصابة بينما يتسلح المارد الأحمر بالصفقات الجديدة وهى ببيرسى تاو من برايتون الإنجليزي والموزمبيقي لويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وحسام حسن من سموحة

في المقابل يتطلع فريق الاسماعيلى لتدشين إنطلاقة مميزة في أول ظهور له بالنسخة الجديدة للدوري رغم غياب طلعت يوسف المدير الفني للفريق عن التواجد مع الدراويش في مباراة الليلة بسبب معاناته من الإصابة بفيروس كورونا ، ويدير الكلاسيكو فنياً محمد إبراهيم ومحمد حمص مدربا الاسماعيلى



































































