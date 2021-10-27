الدوري السعودي.. تعرف على موعد مباراة الحزم والاتحاد والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

يستكمل فريق الاتحاد مبارياته في الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2021-2022 حين يلاقي نظيره الحزم، مساء يوم الخميس.



ويحتل فريق الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة خلف المتصدر ضمك.

في المقابل، يأتي فريق الحزم في المركز الحادي عشر بين 16 فريقا وجمع 10 نقاط حتى الآن.

موعد مباراة الحزم والاتحاد في الدوري السعودي

يستضيف فريق الحزم نظيره اتحاد جدة في الجولة العاشرة من الدوري السعودي، مساء الخميس 28 أكتوبر/ تشرين أول.

وتنطلق المباراة في تمام 6:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:05 مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث مباريات الدوري السعودي عبر قنوات ssc بجانب منصة شاهد الإلكترونية.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الحزم والاتحاد عبر قناة SSC1.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2021-2022

ضمك - 18 نقطة

الاتحاد - 17 نقطة

الشباب - 15 نقطة

الهلال - 15 نقطة

الفيحاء - 13 نقطة

النصر - 12 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي موسم 2021-2022

أوديون إيجالو - الشباب - 8 أهداف

إيميليو زيلايا - ضمك - 7 أهداف

ليندر تاوامبا - التعاون - 6 أهداف

رامون لوبيز - الفيحاء - 6 أهداف

بافيتيمبي جوميز - الهلال - 5 أهداف

رومارينيو – الاتحاد – 5 أهداف

جوليو تافاريس – الفيصلي – 5 أهداف

أندرسون تاليسكا – النصر – 5 أهداف