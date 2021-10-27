تعرف على تشكيل مباراة وست هام ومان سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على وست هام، مساء يوم الأربعاء، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



وأعلن ديفيد مويس مدرب وست هام، عن تشكيلة فريقه لمواجهة السماوي المرتقبة.

وفضل مويس استبعاد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة من التشكيلة الأساسية، والإبقاء عليه ضمن مقاعد البدلاء.

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وربما يتم الدفع بلاعب "الخضر" خلال المباراة، وفق النتيجة وموقف فريقه من السيطرة على زمام الأمور.

في المقابل، استعان الإسباني بيب جوارديولا مدرب سيتي، بالجزائري الآخر رياض محرز، ليقود فريقه في المباراة.

وضمت تشكيلة بيب في حراسة المرمى ستيفن، وفي الدفاع كايل ووكر وجون ستونز وناثان أكي وأوليكسندر زينتشينكو.

وفي خط الوسط يشارك فرناندينيو وإلكاي جوندوجان وكيفن دي بروين، خلف الثلاثي رياض محرز ورحيم سترلينج وبالمر.