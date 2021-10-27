مفاجآت في تشكيل الأهلي في مواجهة الإسماعيلي بالدوري.. تاو يظهر لأول مرة محمد شريف على الدكة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة الإسماعيلي، على ملعب برج العرب.

ويستضيف النادي الإسماعيلي، نظيره الأهلي، في الثامنة مساءً، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن افتتاحية مباريات الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

ويدخل النادي الأهلي مباراة الإسماعيلي، بالتشكيل على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: علي لطفي.

في خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

في خط الوسط: عمرو السولية حمدي فتحي- أليو ديانج

في خط الهجوم: أفشة - بيرسي تاو - ميكيسوني

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، استبعاد 10 لاعبين من القائمة لأسباب مختلفة، على رأسهم، محمد الشناوي حارس الفريق للإصابة بتمزق في العضلة لضمة، ومحمود وحيد ووليد سليمان ومحمود متولي وصلاح محسن للإصبة.

بينما خرج رامي ربيعة ومحمد محمود وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا لأسباب فنية.

ويسعي الأهلي لتحقيق الفوز على الإسماعيلي، في مباراة اليوم، والثأر منه بعد أن كان سببًا في خسارة الفريق الأحمر بطولة الدوري المصري، لصاح الغريم التقليدي الزمالك، بعد التعادل معه بهدف لكل منهما في الدور الثاني من الدوري في الموسم الماضي.

وفقد النادي الأهلي، لقب بطولة الدوري الموسم الماضي، لصالحه غريمه التقليدي نادي الزمالك، بعدما حصد اللقب خمس مرات متتالية.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، إلى تحقيق أفضل بداية، في مشوار حملة استعادة لقبه المفقود، حيث يمني جمهور المارد الأحمر النفس بحصد لقب الدوري رقم 43.