شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية للاعبى الزمالك فى مجمع الصالات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الزمالك فقرة بدنية خاصة داخل مجمع الصالات الدولية بالقلعة البيضاء، وذلك قبل خوض المران مساء اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وقام لاعبو الفريق بعمل إطالات وفك عضلات بجانب بعض التدريبات البدنية الأخرى، وفقا للبرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك.

وأشرف فيرناندو مخطط الأحمال بالفريق وأفراد الجهاز الطبى على الفقرة البدنية بمجمع الصالات.

يذكر أن الزمالك فاز أمس على إنبى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى الممتاز على ملعب بتروسبورت، ومن المقرر أن يواجه طلائع الجيش فى الجولة الثانية الأحد المقبل.