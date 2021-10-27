شكرا لقرائتكم خبر عن موسمياني يُجهّز بيرسي تاو في جلسة خاصة بمعسكر الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق خلال معسكر الأحمر المقام حالياً بأحد فنادق القاهرة استعداداً لمباراة الاسماعيلي الليلة في بطولة الدوري.

وتحدث موسيماني مع بيرسي تاو بشأن العديد من الأمور والنصائح الفنية وشدد له خلال الجلسة على ثقته التامة فيه وفي مستواه وقدراته الفنية العالية.

وتأتي جلسة موسيماني مع بيرسي تاو من أجل تجهيزه لأول مشاركة رسمية مع الأهلي بعدما غاب اللاعب عن مباريات الفريق الماضية للإصابة أو لعدم القيد في القائمة الأولى أفريقياً.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الأسماعيلي كالتالي: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

ويغيب عن القائمة أكثر من لاعب للإصابة أو لأسباب فنية مثل محمد الشناوي ووليد سليمان ومحمود متولي وصلاح محسن للإصابة وكريم فؤاد ورامي ربيعة ومحمود وحيد وطاهر طاهر ومحمد محمود وأحمد نبيل كوكا لأسباب فنية.

فيما شهدت القائمة دخول 4 لاعبين جدد من الصفقات الجديدة وهم بيرسي تاو الذي يدخل قائمة الأهلي لأول مرة ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.