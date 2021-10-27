شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. تفوق أهلاوى على الدراويش في 115 مباراة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع الاسماعيلى على ستاد برج العرب بالاسكندرية ، كلاسيكو الأهلى والإسماعيلي له طابع خاص دائماً في الكرة المصرية بعد قمة الأهلى والزمالك ودائما ما تشهد هذه المباريات ندية بين الفريقين دون توقع للنتيجة فرغم تفوق الأهلى تاريخيا على الإسماعيلي في المواجهات التي التقيا فيها الفريقين، إلا أن الإسماعيلى دائما ما يكون ندا للأحمر في معظم هذه اللقاءات.

وحسم التعادل الإيجابى آخر مواجهات الأهلى والإسماعيلى في افتتاح الدورى، والتي لعب 2 أغسطس 2018 بالقاهرة، وانتهت بالتعادل الإيجابى 1 / 1 سجل لسعد الجزيرى للدراويش وتعادل محمد شريف للأهلى في الوقت القاتل، في الموسم الذى حسم له الأهلى لقب الدورى لصالحه.

مباراة الليلة ستكون ذات طابع خاص فهى لأول مرة منذ فترة طويلة تشهد حضور جماهيرى بعد إعلان رابطة الأندية المحترفة عودة الجمهور للمدرجات بالموسم الجديد بواقع 2000 مشجع، ويدير محمد عادل الحكم الدولى مواجهة الأهلى والاسماعيلى الليلة.