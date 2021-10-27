شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى والإسماعيلى مع صافرة محمد عادل قبل كلاسيكو الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل فريق الأهلى مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء مبارياته بالدوري الممتاز حينما يواجه نظيره الاسماعيلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى للمسابقة ، كلاسيكو الأهلى والإسماعيلي له طابع خاص دائماً في الكرة المصرية بعد قمة الأهلى والزمالك ودائما ما تشهد هذه المباريات ندية بين الفريقين دون توقع للنتيجة فرغم تفوق الأهلى تاريخيا على الإسماعيلي في المواجهات التي التقيا فيها الفريقين إلا أن الإسماعيلى يكون ند للأحمر في معظم هذه اللقاءات.

مباراة الليلة ستكون ذات طابع خاص فهى لأول مرة منذ فترة طويلة تشهد حضور جماهيرى بعد إعلان رابطة الأندية المحترفة عودة الجمهور للمدرجات بالموسم الجديد بواقع 2000 مشجع، ويدير محمد عادل الحكم الدولى مواجهة الأهلى والاسماعيلى الليلة.

طاقم تحكيم مباراة الاسماعيلى والاهلى مكون من محمد عادل حكم ساحة وأحمد توفيق طلب ويوسف البساطى مساعدان ومحمود وفا حكم رابع وأحمد الغندور ومحمد التابعى فى تقنية الفيديو

محمد عادل أدار للأهلى 16 مباراة

فاز المارد الأحمر في 12 لقاء

خسر مباراة

تعادل في ثلاثة

أخر مواجهة أدارها محمد عادل للأهلى مباراة المصرى وانتهت بفوز المارد الأحمر 4-2

محمد عادل أدار للإسماعيلى 11 مباراة

فاز 4 لقاءات

خسر 6 مباريات

وتعادل في لقاء

أخر مواجهة أدارها محمد عادل للإسماعيلى مباراة سيراميكا وخسر الدراويش 2-1.