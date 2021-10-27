شكرا لقرائتكم خبر عن احتياطات أمنية مشددة قبل مباراة الأهلي والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبذل قوات الأمن المسئولة عن تأمين مباراة الأهلي والإسماعيلي المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأربعاء إجراءات مشددة للخروج بالمباراة إلى بر الأمان، والتي ستشهد حضور جماهير الناديين في مدرجات استاد برج العرب.

وقررت قوات الأمن تخصيص مداخل محددة لدخول جمهور الإسماعيلي بعيدة عن مداخل جمهور الأهلي، كما قررت قوات الأمن منع تحرك او تواجد اي فرد في محيط الاستاد والشوارع المحيطة الا بوجود بطاقة المشجعين "fan id".

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز، بمواجهة الاسماعيلي على استاد برج العرب بالإسكندرية، في المباراة المقرر إقامتها الساعة الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، ضمن الجولة الأولى للبطولة.

ويسعي فريق الأهلي لحصد أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري التي يحمل الأهلي لقبها 42 مرة.

وخاض فريق الأهلي تدريباته الأيام الماضية على ملعب التتش استعداداً لمواجهة الإسماعيلي الليلة.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمباراة الإسماعيلي الليلة، وتضم القائمة، كلاً من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

يذكر أن الأهلي تأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق الحرس الوطني بطل النيجر 7ـ2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، حيث تعادل في لقاء الذهاب بالنيجر بهدف لمثله وفاز في مباراة العودة 6ـ1 باستاد الأهليWE السلام.



الاستعدادات الامنية



تجهيزات مباراة الاهلي والاسماعيلي