شكرا لقرائتكم خبر عن 10 غيابات فى صفوف الاهلى قبل مواجهة الاسماعيلى الليلة..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل فريق الأهلى مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء مبارياته بالدوري الممتاز حينما يواجه نظيره الاسماعيلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى للمسابقة، ويدخل المارد الاحمر مباراة الليلة وفى جعبته عشرة غيابات وهى محمد الشناوي ووليد سليمان ومحمود متولي وصلاح محسن للإصابة وكريم فؤاد ورامي ربيعة ومحمود وحيد وطاهر طاهر ومحمد محمود وأحمد نبيل كوكا لأسباب فنية.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حجز تذكرة التأهل لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى بعد الفوز على الحرس الوطنى 7-2 بمجموع المباراتين.

يتطلع فريق الاسماعيلى لتدشين إنطلاقة مميزة في أول ظهور له بالنسخة الجديدة للدوري رغم غياب طلعت يوسف المدير الفني للفريق عن التواجد مع الدراويش في مباراة الليلة بسبب معاناته من الإصابة بفيروس كورونا ، ويدير الكلاسيكو فنياً محمد إبراهيم ومحمد حمص مدربا الاسماعيلى.

ويتسلح الدراويش أمام الاهلى بالصفقات الجديدة التي أبرمها في الميركاتو الصيفى الماضى وعلى رأسها أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان والزامبى شونجا وعبد الله جمعة وعصام صبحى ومحمد دسوقى وأحمد عيد.