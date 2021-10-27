شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدى يعلن عن قائمة محلية تضم 37 لاعبا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي المصري البورسعيدى عن قائمة محلية تضم 37 لاعبا استعدادا للدورى الجديد حيث يستهل الفريق مشواره بمواجهة المحلة غدا الخميس بالجولة الأولى.

وجاءت القائمة كالآتي: "عصام ثروت، علاء عطا، اسلام جمال، فريد شوقي، حجاج عويس، كريم العراقي، عمرو موسى، عمرو مرعي، حسن علي، محمد عنتر، أحمد شديد، اسلام صلاح، الياس الجلاصي، اسلام عطية، أحمد مسعود، أوستن أموتو، مصطفى سلطان، محمد بلح، إيزي ايميكا، محمد جريندو، أحمد الشيخ، أحمد شوشة، أحمد حمودي، أحمد علاء، حسين رجب، اسلام أبو سليمة، محمد شحاتة، كريم علاء، مصطفى أيمن، محمد الجمل، إبراهيم سعيد، إيهاب العايدي، مهند صادق، اسلام المزين، أسامة الجزار، محمد حمدي".

تلقت إدارة النادي المصري البورسعيدى خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يخطرها من خلاله بتحديد موعد مباراتي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق ريفرز يونايتد النيجيري بدور الملحق من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتم تحديد يوم الأحد الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل موعدًا لمباراة الذهاب والتي ستقام بنيجيريا ، فيما تم تحديد يوم الأحد الموافق الخامس من ديسمبر المقبل موعدًا لمباراة الإياب والتي ستقام بمصر.

ومنحت إدارة المسابقات بالاتحاد الأفريقي مهلة لإدارة نادي ريفرز يونايتد حتى الثاني عشر من نوفمبر المقبل لتحديد ملعب مباراة الذهاب وتوقيتها ، بينما تم منح إدارة المصري مهلة حتى التاسع عشر من نوفمبر أيضًا لتحديد ملعب مباراة الإياب وتوقيتها أيضًا.