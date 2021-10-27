شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يراقب الإسماعيلي في مواجهة الأهلي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، فريق الإسماعيلي خلال مواجهته اليوم أمام النادي الأهلي التي تنطلق في الثامنة مساءا على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى هيثم شعبان إلى وضع نقاط القوة والضعف في فريق الإسماعيلي، بعد الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في ظل وجود جهاز فني جديد يترأسه طلعت يوسف، عمل خلال الفترة الماضية بكل قوة وخاض بالفريق فترة إعداد مميزة.

وكلف المدير الفني جهازه المعاون ومحللي الأداء بتقديم تقرير فني عن الدراويش عقب مواجهة الأهلي من أجل دراسته بشكل عاجل، وتجهيز لقطات فيديو بنقاط القوة. الضعف في فريق الإسماعيلي بوضع الخطة وطريقة اللعب المناسبتين لمواجهة الدراويش.

ويستعد سيراميكا لمواجهة الإسماعيلي في الثالثة مساء الأحد المقبل على ملعب المقاولون العرب بالجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الجدير بالذكر أن سيراميكا قدم مباراة قوية أمام الجونة على ملعبه الصعب في الجولة الأولى، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف، لكل فريق.