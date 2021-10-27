شكرا لقرائتكم خبر عن فتح أبواب استاد برج العرب لجماهير الأهلى والإسماعيلى حتى السابعة مساء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح رجال الأمن أبواب ملعب برج العرب، لدخول جماهير الأهلي والإسماعيلي حتى السابعة مساء اليوم، قبل ساعة من انطلاق المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز، فيما انتشر رجال الأمن فى أرجاء ملعب المباراة.

ويؤمن رجال المجموعة الأفريقية لاعبي الفريقين، وطاقم التحكيم الذى يدير المباراة، فضلًا عن تأمين غرف اللاعبين والممرات.

وشكلت المجموعة الأفريقية غرفة عمليات لمتابعة المباراة، والتواصل مع رجال الأمن بالاستاد، وخلق أجواء آمنة للجماهير التى تحضر المباراة لأول مرة فى مباريات الأهلى.

على صعيد متصل، استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على تطبيق سياسة التدوير فى صفوف فريقه بكل مراكز الملعب فى مباريات الدورى المقبلة، لاسيما أن المارد الأحمر يضم بين صفوفه كتيبة نجوم فى أغلب المراكز مما يدفع المدرب الجنوب أفريقى لاستغلالها خوفاً من شبح الإجهاد الذى يحاصر عناصر التشكيلة الأساسية للأهلى جراء تلاحم المواسم وعدم الحصول على فترات راحة مناسبة بين المواسم.



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