شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من ملعب مباراة الأهلى والإسماعيلى قبل لقاء الكلاسيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” الصور الأولى من ملعب برج العرب، قبل انطلاق مباراة الأهلي والإسماعيلي الليلة فى الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز.

ويؤمن رجال المجموعة الأفريقية لاعبى الفريقين، وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، فضلًا عن تأمين غرف اللاعبين والممرات.

وشكلت المجموعة الأفريقية غرفة عمليات لمتابعة المباراة، والتواصل مع رجال الأمن بالاستاد، وخلق أجواء آمنة للجماهير التي تحضر المباراة لأول مرة في مباريات الأهلى.

على صعيد متصل، استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على تطبيق سياسة التدوير في صفوف فريقه بكل مراكز الملعب في مباريات الدوري المقبلة، لاسيما أن المارد الأحمر يضم بين صفوفه كتيبة مدججة بالنجوم في أغلب المراكز مما يدفع المدرب الجنوب أفريقى لاستغلالها خوفاً من شبح الإجهاد الذى يحاصر عناصر التشكيلة الأساسية للأهلى جراء تلاحم المواسم وعدم الحصول على فترات راحة مناسبة بين المواسم.



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