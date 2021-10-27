وليد الكرتي يقود تشكيل بيراميدز أمام مصر المقاصة فى افتتاح مباريات الدورى

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القاهرة - سامية سيد -

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نظيره نادي المقاصة في إطار لقاءات الجولة الأولى من الدوري الممتاز في نسخته الجديدة.

وجاءت التشكيلة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - ناصر منسي - أحمد سامي - هشام محمد - إبراهيم حسن - أحمد فتحي - محمود صابر، فيما خرج من القائمة الحارس الشاب يوسف نادر.

بينما أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مصر المقاصة التشكيل الرسمي و يضم كل من : في حراسة المرمى .. محمد مجدى

في خط الدفاع .. على فتحى ، أحمد صبيحه ، على المصرى ، محمود عقل

في خط الوسط .. سيرجى أيريك ، اتولى جوزيف ، زياد أشرف ، أحمد منعم

في الهجوم .. جون أفيرى ، هشام شعبان

ويدير اللقاء تحكميا وائل فرحان حكم ساحة و عمران فريج مساعد اول القاهرة و اسلام ابو العطا مساعد تانى بور سعيد و اسامة اسماعيل رابع جيزة و ميدو سلامة بورسعيد ومحمد عبدالعزيز الجيزة فار و مساعد فار .