شكرا لقرائتكم خبر عن وليد الكرتي يقود تشكيل بيراميدز أمام مصر المقاصة فى افتتاح مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نظيره نادي المقاصة في إطار لقاءات الجولة الأولى من الدوري الممتاز في نسخته الجديدة.
وجاءت التشكيلة المختارة على النحو التالي:
حراسة المرمى: مهدي سليمان
خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي
خط الوسط: نبيل دونجا - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل
خط الهجوم: دودو الجباس
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - ناصر منسي - أحمد سامي - هشام محمد - إبراهيم حسن - أحمد فتحي - محمود صابر، فيما خرج من القائمة الحارس الشاب يوسف نادر.
بينما أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مصر المقاصة التشكيل الرسمي و يضم كل من : في حراسة المرمى .. محمد مجدى
في خط الدفاع .. على فتحى ، أحمد صبيحه ، على المصرى ، محمود عقل
في خط الوسط .. سيرجى أيريك ، اتولى جوزيف ، زياد أشرف ، أحمد منعم
في الهجوم .. جون أفيرى ، هشام شعبان
ويدير اللقاء تحكميا وائل فرحان حكم ساحة و عمران فريج مساعد اول القاهرة و اسلام ابو العطا مساعد تانى بور سعيد و اسامة اسماعيل رابع جيزة و ميدو سلامة بورسعيد ومحمد عبدالعزيز الجيزة فار و مساعد فار .