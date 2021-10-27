شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة عن تاريخ الأهلى فى الايجيبشن ليج قبل الظهور الأول الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل فريق الأهلى مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء مبارياته بالدوري الممتاز حينما يواجه نظيره الاسماعيلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى للمسابقة ، كلاسيكو الأهلى والإسماعيلي له طابع خاص دائماً في الكرة المصرية بعد قمة الأهلى والزمالك ودائما ما تشهد هذه المباريات ندية بين الفريقين دون توقع للنتيجة فرغم تفوق الأهلى تاريخيا على الإسماعيلي في المواجهات التي التقيا فيها الفريقين إلا أن الإسماعيلى يكون ند للأحمر في معظم هذه اللقاءات.

ويملك الاهلى تاريخ كبير من الانجازات فى الايجيبشن ليج نلقى الضوء على أرقامه..

1_ فاز الاهلى ببطولة الدوري 42 مرة

2_حقق الاهلى المركز الثانى 12 مرة والثالث والرابع 3 مرات والخامس والسادس مرة واحدة.

3_لعب الاهلى 1655 مباراة فى الدوري فاز فى 1118 لقاء وتعادل فى 366 مباراة وخسر 171 مواجهة.

4_سجل الاهلى 2952 هدف وتلقت شباكه 1028 هدف

5_ حقق الاهلى الكلين شيت فى 920 مباراة بينما خاض 272 مباراة بدون تسجيل أهداف.

6_ محمود الخطيب وحسام حسن هدافو الاهلى ببطولة الدوري برصيد 109 هدف لكل منهما.

7_هادى خشبة أكثر لاعب شارك مع الاهلى فى الدوري برصيد 301 مباراة .

8_عصام الحضرى أكثر حارس حقق كليت شيت فى تاريخ الاهلى بالدوري برصيد 169 لقاء.

9_ موسم 2017-2018 هو أكثر مواسم الاهلى تسجيلا للأهداف برصيد 75 هدف بينما أقل موسم 1972-1973 وسجل الاهلى 20 هدف

10_موسم 1975-1976 أقل موسم استقبل الاهلى فيه أهداف برصيد هدفين ، بينما موسم 2020-2021 هو أكثر موسم تلقى الاهلى فيه أهداف برصيد 29 هدف.

11_أكبر انتصار حققه الاهلى فى الدوري كان على الاسماعيلى بثمانية أهداف دون رد.

12_أكبر تعادل حققه الاهلى كان مع الاتحاد السكندرى والاسماعيلى بنتيجة 4-4

13_أكبر هزيمة تلقاها الاهلى كانت من الترسانة بنتيجة 6-2 فى موسم 1952-1953.

14_النتيجة الاكثر تكراراً كانت فوز الاهلى بهدف دون رد وحققها فى 307 مباراة.

15_الزمالك هو أكثر فريقه واجهه الاهلى فى الدوري برصيد 122 مباراة.