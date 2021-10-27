الامارات | برشلونة يفتقد جهود فاتي بسبب "الركبة اليمنى"

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفتقد جهود فاتي بسبب "الركبة اليمنى" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء أن المهاجم أنسو فاتي سيغيب عن صفوف الفريق في مباراته المقررة اليوم أمام مضيفه رايو فايكانو في المرحلة الحادية عشر من الدوري الإسباني، بسبب إصابة في الركبة.

وكان الإسباني الدولي فاتي، الذي وقع عقدا لفترة طويلة مع برشلونة قبل أيام، قد جرى تبديله قبل 16 دقيقة من نهاية مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأحد الماضي بسبب الإصابة.

وكان رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة قد صرح خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أمام رايو فايكانو بأن الشكوك تحوم حول مشاركة فاتي.

ولم يظهر فاتي ضمن قائمة اللاعبين المتجهة إلى مدريد لخوض المباراة، وأكد برشلونة أنه لن يشارك اليوم.

وذكر برشلونة في بيان بموقعه على الإنترنت :"أنسو فاتي يعاني من ألم في الركبة اليمنى. هو ليس جاهزا للمشاركة، وتتوقف عودته على سرعة التعافي".

وبعد غياب دام عشرة أشهر بسبب إصابة في الركبة، عاد فاتي إلى المشاركة اعتبارا من المباراة التي انتهت بفوز برشلونة على ليفانتي في 26 سبتمبر الماضي.

وسجل فاتي في تلك المباراة كما سجل خمس مشاركات أخرى في كل المسابقات هذا الموسم، لكنه سجل هدفا وحيدا آخر جاء في شباك بلنسية قبل عشرة أيام.

وسجل فاتي إجمالي 15 هدفا خلال 49 مباراة مع برشلونة في كل المسابقات منذ ظهوره الأول مع الفريق قبل 26 شهرا، وهي حصيلة لم يتفوق عليها سوى لويس سواريز (21 هدفا) وأنطوان جريزمان (35 هدفا) وميسي (69 هدفا)، علما بأن أحدا من اللاعبين الثلاثة لم يعد بالفريق الكتالوني.

كذلك يفتقد كومان جهود عثمان ديمبلي ومارتين برايثويت في مباراة اليوم، كما يعاني بيدري وفرينكي دي يونج ورونالد أراوخو من إصابات.

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