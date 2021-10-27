الامارات | 4 لاعبات يمثلن الإمارات في بطولة آسيا والمحيط الهادي للغولف بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبات يمثلن الإمارات في بطولة آسيا والمحيط الهادي للغولف بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للغولف أنه تم ترشيح 4 لاعبات لتمثيل المنتخب، في بطولة "آسيا والمحيط الهادئ" لهواة السيدات، التي ستقام للمرة الأولى في المنطقة، ويستضيفها نادي أبوظبي للغولف، خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر المقبل.

وأوضح البيان الصادر عن الاتحاد اليوم أن اللاعبات المرشحات هن علياء العمادي، وحمدة السويدي، نجمتا منتخب الإمارات، بالإضافة إلى اللاعبتين المقيمتين على أرض الدولة ناتالي جوبتا، وشيرل آلان.

وتعد بطولة "آسيا والمحيط الهادئ" محطة مهمة في أجندة اللاعبات الهاويات، لكونها تسمح لصاحبات المراكز الأولى بالتأهل للمشاركة في بطولات عالمية كبرى في 2022، بحجم بطولة "AIG" المفتوحة في بريطانيا، و"أمونديا إيفيان" إحدى البطولات الخمس الكبرى لغولف السيدات في العالم، بالإضافة إلى الحصول على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة "أوجوستا الوطنية للهواة" التي تجري سنويا في الولايات المتحدة الأميركية.

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