شكرا لقرائتكم خبر عن الكوالينى معلقاً على مباراة الاسماعيلى والاهلى.. ومتعب والقيصر فى الاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل فريق الأهلى مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء مبارياته بالدوري الممتاز حينما يواجه نظيره الاسماعيلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى للمسابقة ، كلاسيكو الأهلى والإسماعيلي له طابع خاص دائماً في الكرة المصرية بعد قمة الأهلى والزمالك ودائما ما تشهد هذه المباريات ندية بين الفريقين دون توقع للنتيجة فرغم تفوق الأهلى تاريخيا على الإسماعيلي في المواجهات التي التقيا فيها الفريقين إلا أن الإسماعيلى يكون ند للأحمر في معظم هذه اللقاءات.

وتنقل قناة اون تايم سبورتس مباراة الاسماعيلى والاهلى ويسبقها إستوديو تحليلى بقيادة الاعلامى أحمد شوبير وضيوفه ( طه اسماعيل ) و ( عماد متعب ) و ( حسني عبدربه )والفقرة التحكيمية مع ( احمد الشناوي ) وتعليق ( محمد الكواليني ) قناة صوتية أولي و ( مؤمن حسن ) قناة صوتية ثانية.