شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ مواجهات طلعت يوسف أمام الأهلى قبل قمة برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادى الإسماعيلي بقيادة طلعت يوسف لمواجهة الأهلى فى الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز ، والمقرر اقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء.

وواجه طلعت يوسف المدير الفنى للدراويش ، النادى الأهلى خلال مشواره التدريبى فى 22 مباراة مع أندية مختلفة وهي سموحة ومصر المقاصة وبلدية المحلة والاتحاد السكندري وتليفونات بني سويف وطلائع الجيش واتحاد الشرطة ، وتمكن من تحقيق فوز وحيد على الأهلى كانت في عام 2008 خلال توليه تدريب اتحاد الشرطة بينما خسر أمام المارد الأحمر فى 17 مباراة وتعادل في أربع مباريات أخرى.

ولعب الإسماعيلى مع الأهلى 5 لقاءات من قبل فى افتتاحية الدوري حيث فاز الدراويش فى مباراة وتعادل 2 وخسر مثلهما، وله 4 أهداف عليه 6 أهداف، وكلين شيت لقاء وحيد.