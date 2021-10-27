شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. وصول لاعبى بيراميدز و مصر المقاصة ملعب الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل لاعبو فريقى بيراميدز و مصر المقاصة إلى ملعب الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراة مصر المقاصة في بداية مشوار الفريقين بالدوري الممتاز في نسخته الجديدة.

تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة مباراة تجمع بيراميدز مع مصر المقاصة في الخامسة والنصف عصراً على ستاد الدفاع الجوى بمواجهة قوية للفريقين اللذان يبحثان عن ضربة بداية موفقة بالنسخة الجديدة للمسابقة.

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لإيهاب جلال مديراً فنياً بيراميدز في الدوري بعدما قاد الفريق السماوى للتأهل لمحلق دور الـ 32 للكونفدرالية بعد تخطى عقبة عزام التنزانى بهدف دون رد عقب توليه المسئولية خلفاً لليونانى جونيس.

ويسعى إيهاب جلال لتقديم موسم متميز مع بيراميدز يعيد رونق الفريق السماوى بعد سلسلة اخفافات الموسم الماضى ، وأبرم نادى بيراميدز بعض الصفقات السوبر من أجل تدعيم صفوفه قبل انطلاق المنافسة، حيث تعاقد مع المهاجم التونسى فخر الدين بن يوسف بعد إنتهاء تعاقده مع الإسماعيلى، والدولى المغربى وليد الكرتى لاعب الوسط، مع ضم حسين السيد "مارسيلو" وهشام محمد، وعبد الله مجدى، وشراء محمود صابر من نادى النجوم، مع عودة ناصر منسى بعد انتهاء إعارته لطلائع الجيش.

في المقابل نجح مسئولو نادي المقاصة في إبرام 20 صفقة، خلال الميركاتو الصيفي، في تدعيم صفوف الفريق الفيومي في الموسم الجديد من عمر الدوري، بناء على رغبة الجهاز الفني، بقيادة تامر مصطفى، وذلك لتعويض الكم الهائل من اللاعبين الراحلين عن صفوف المقاصة بنهاية الموسم الماضي وعدم تبقي لاعبين من المجموعة القديمة سوى حسني فتحي وأحمد صبيحة، وتعاقد المقاصة مع محمود حمدي لاعب المصري السابق ومحمود عادل لاعب الإنتاج الحربي السابق في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقديهما مع أنديتهما.

كما تعاقد مصر للمقاصة مع الثنائي الأجنبي سيرجي ايريك وجون ايفيري لاعبي فيوتشر اف سي السابقين، بخلاف عودة مصطفى كاجو الظهير الأيسر ومحمود صلاح مهاجم غزل المحلة السابق.