شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة الـ15 يوم تقرب قمة الزمالك و الأهلي من الحكام المصريين أو العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع لجنة الحكام مهلة 15 يوم من أجل الموافقة على طلب أي نادي لاستقدام حكام أجانب لمباريات الفريق الراغب في ذلك .

وأكد مسئولو الجبلاية أن هناك صعوبة لاستقدام حكام لمباراة الزمالك و الأهلي بسبب عدم طلب أي من الناديين لاستقدام حكام أجانب قبل 15 يوم من المباراة المقرر لها 5 نوفمبر ، في الجولة الثالثة للدوري ، بسبب إجراءات السفر و الإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

ويحسم اتحاد الكرة خلال ساعات موقف إسناد القمة لحكام مصريين أو حكام عرب خلال الساعات المقبلة.

استقر مسئولو اتحاد الكرة على عدم تحمل تكاليف حكام قمة الزمالك و الأهلي المقرر لها 5 نوفمبر في الجولة الثالثة من عمر مسابقة بطولة الدوري الممتاز، وتم الاستقرارعلى تحمل الفريق الراغب في استقدام حكام أجانب لتكاليف الطاقم بالكامل.

وكان هناك قرار مسبق من مجلس الوزراء بإسناد مباراة الأهلي و الزمالك في بطولة الدوري إلى حكام أجانب و تحمل اتحاد الكرة تكاليف استقدامهم.

وقرر مسئولو الجبلاية التراجع عن قرار تحمل تكاليف استقدام حكام أجانب بسبب ارتفاع التكاليف والتي تصل إلى 30 – 35 ألف دولار في المباراة الواحدة.