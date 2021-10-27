7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،آخر كلام.. الشناوى يبلغ المنتخب بجاهزيته للمعسكر.. وكيروش يضع شرطا لضمه ، اتحاد الكرة يتراجع عن تحمل تكاليف حكام قمة الزمالك والأهلي في الدوري.

اتحاد الكرة يتراجع عن تحمل تكاليف حكام قمة الزمالك والأهلي في الدوري

استقر مسئولو اتحاد الكرة على عدم تحمل تكاليف حكام قمة الزمالك و الأهلي المقرر لها 5 نوفمبر في الجولة الثالثة من عمر مسابقة بطولة الدوري الممتاز، وتم الاستقرارعلى تحمل الفريق الراغب في استقدام حكام أجانب لتكاليف الطاقم بالكامل.

آخر كلام.. الشناوى يبلغ المنتخب بجاهزيته للمعسكر.. وكيروش يضع شرطا لضمه

أرسل محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخبنا الوطنى نتائج الأشعة الأخيرة التى أجراها على العضلة الخلفية للجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى، والتى أكدت تعافيه بنسبة 90% وبالتالى سيكون جاهزاً من الناحية الطبية للتواجد فى معسكر الفراعنة القادم.

مجلس الأهلى يعتمد ميزانية 2021 / 2022 وقائمة المرشحين فى الانتخابات

عقد مجلس إدارة النادى الأهلى اجتماعه الأخير بمقر النادى بالجزيرة، ‏قبل ‏انعقاد ‏الجمعية العمومية المقرر لها 25 و26 نوفمبر المقبل، واعتمد المجلس ‏القرارات ‏التالية: ‏

الزمالك يجمد ملف تجديد نجومه قررت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ، تجميد جميع الملفات العاجلة داخل فريق الكرة الأول ، بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري أمس بعودة مجلس مرتضي منصور.

كارتيرون يرفض تعيين مدرب عام مصري فى الزمالك

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تعيين مدرب عام مصري في الفريق مفضلا الاكتفاء بجهازه المعاون والذي يضم فيرناندو مدرب الاحمال واوليفيرا مدرب حراس المرمي.

فيفا يستفسر من اتحاد الكرة عن سبب طلب زيادة حكام القائمة الدولية لـ 8

تلقى اتحاد الكرة، خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يستفسر فيه عن سبب طلب الجبلاية زيادة عدد الحكام المصريين فى القائمة الدولية إلى 8 بدلا من 7 كما هو متعارف عليه.