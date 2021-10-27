شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى فى جميع المسابقات قبل كلاسيكو الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره الإسماعيلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، كلاسيكو الأهلى والإسماعيلي له طابع خاص دائماً في الكرة المصرية بعد قمة الأهلى والزمالك ودائما ما تشهد هذه المباريات ندية بين الفريقين دون توقع للنتيجة فرغم تفوق الأهلى تاريخيا على الإسماعيلي في المواجهات التي التقيا فيها الفريقين إلا أن الإسماعيلى يكون ند للأحمر في معظم هذه اللقاءات.

وقبل مباراة الليلة نستعرض تاريخ لقاءات الفريقين في جميع البطولات سواء المحلية أو القارية..

لعب الفريقان 138 مباراة، فاز الأهلى في 71 مباراة مقابل 29 للإسماعيلى وتعادلا في 38 لقاء، سجل الدراويش 117 هدفًا بينما أحرز الأحمر 206 أهداف.

الدورى العام

لعب الفريقان 115 مباراة، فاز الأهلى في 59 مباراة مقابل 22 للإسماعيلى وتعادلا في 34 لقاء، سجل الأهلى 169 هدفا مقابل 93 للدراويش.

داخل ملعب الإسماعيلى.. فاز الإسماعيلى 16 مرة وتعادلا فى 17 وفاز الأهلى 23 مواجهة.

ملعب الأهلى.. فاز الإسماعيلى في 5 وتعادل 17 وفاز الأهلى 34 مباراة.

مباريات فاصلة

فاز الاهلى مرتين وفاز الاسماعيلى مرة وسجل المارد الاحمر 5 أهداف وسجل الدراويش مثلهم

كأس مصر

لعب الفريقان 16 مباراة، فاز الإسماعيلى 5 وتعادلا 1 وفاز الأهلى 10 مباريات، سجل الإسماعيلى 13 هدفًا، بينما أحرز الأهلى 30 هدفًا.

السوبر المصرى

لعبا مباراة واحدة فقط انتهت بالتعادل 1/1، وفاز الأهلى بضربات الترجيح 4/ 2، والتي أقيمت يوم 9 أغسطس 2007.

البطولات الأفريقية

تواجه الفريقان في 4 مباريات فاز الأهلى في مباراتين بينما فاز الإسماعيلى مباراة وتعادلا في لقاء واحد.

البطولة العربية

لعب الفريقان مباراتين فقط فاز الدراويش في مباراة، وحسم الأهلى مباراة.