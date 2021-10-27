شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يعلن مواعيد أدوار كأس مصر للرجال موسم 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد مواعيد أدوار كأس مصر للرجال للموسم المحلى 2021/2022 على هامش القرعة التى أقيمت اليوم بمقر الإتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر .

ومن المقرر أن يقام دور الـ 32 يومى 23، 26 نوفمبر و دور ال 16 يوم 5 فبراير و ربع النهائى يوم 10 فبراير و قبل النهائى و النهائى يومى 17,18 مارس القادم .

أسفرت قرعة كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2021/2022 عن تأهل أندية الأهلى و الزمالك وسموحة و الجزيرة والأوليمبى والبنك الأهلى وهليوبوليس والزهور وأصحاب الجياد إلى دور ال 16 مباشرة .

بينما يشهد دورالـ 32 مواجهات بين كلا من الشمس مع بنها و سبورتنج مع العبور والمعادى مع مركز شباب العمال والطيران مع أكاديمية تايجرز وطلائع الجيش مع إتحاد الشرطة وأكاديمية تشامبيون مع طما .