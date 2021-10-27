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اليد يعلن مواعيد أدوار كأس مصر للرجال موسم 2021/2022

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد مواعيد أدوار كأس مصر للرجال للموسم المحلى 2021/2022  على هامش القرعة التى أقيمت اليوم بمقر الإتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر . 

 

ومن المقرر أن يقام دور الـ 32  يومى 23، 26  نوفمبر و دور ال 16  يوم 5  فبراير و ربع النهائى يوم 10  فبراير و قبل النهائى و النهائى يومى 17,18  مارس القادم . 

 

 

أسفرت قرعة كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2021/2022 عن تأهل أندية الأهلى و الزمالك وسموحة و الجزيرة والأوليمبى والبنك الأهلى وهليوبوليس والزهور وأصحاب الجياد  إلى دور ال 16 مباشرة . 

 

بينما يشهد دورالـ 32 مواجهات بين كلا من الشمس مع بنها و سبورتنج مع العبور والمعادى مع مركز شباب العمال والطيران مع أكاديمية تايجرز وطلائع الجيش مع إتحاد الشرطة وأكاديمية تشامبيون مع طما .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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