شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الإسماعيلى..أفشة وكهربا وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره الإسماعيلى فى الثامنة مساء اليوم الاربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، كلاسيكو الأهلى والإسماعيلي له طابع خاص دائماً في الكرة المصرية بعد قمة الأهلى والزمالك ودائما ما تشهد هذه المباريات ندية بين الفريقين دون توقع للنتيجة فرغم تفوق الأهلى تاريخيا على الإسماعيلي في المواجهات التي التقيا فيها الفريقين إلا أن الإسماعيلى يكون ند للأحمر في معظم هذه اللقاءات.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الاسماعيلى مكون من :

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، محمد مجدي "أفشة"، محمود عبد المنعم "كهربا".

الهجوم: محمد شريف.

ويغيب عن قائمة الأهلي أكثر من لاعب للإصابة أو لأسباب فنية مثل محمد الشناوي ووليد سليمان ومحمود متولي وصلاح محسن للإصابة وكريم فؤاد ورامي ربيعة ومحمود وحيد وطاهر طاهر ومحمد محمود وأحمد نبيل كوكا لأسباب فنية.

فيما شهدت القائمة دخول 4 لاعبين جدد من الصفقات الجديدة وهم بيرسي تاو الذي يدخل قائمة الأهلي لأول مرة ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.