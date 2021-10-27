شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلى والإسماعيلى بالجولة الأولى للدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الاربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع الاسماعيلى على ستاد برج العرب بالاسكندرية ، كلاسيكو الأهلى والإسماعيلي له طابع خاص دائماً في الكرة المصرية بعد قمة الأهلى والزمالك ودائما ما تشهد هذه المباريات ندية بين الفريقين دون توقع للنتيجة فرغم تفوق الأهلى تاريخيا على الإسماعيلي في المواجهات التي التقيا فيها الفريقين إلا أن الإسماعيلى يكون ند للأحمر في معظم هذه اللقاءات، وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية ..

س : كيف انتهت مواجهات التى جمعت الاهلى والاسماعيلى فى الدوري؟

ج: التقى الاهلى والاسماعيلى فى بطولة الدورى الممتاز فى 119 مباراة، ويتفوق الأهلى فى تاريخ لقاءات الفريقين، بعدما تمكن من تحقيق الفوز فى 62 مباراة وكان التعادل حاضرًا فى 35 مباراة، فيما حقق الإسماعيلى الفوز فى 22 مباراة ، نجح نجوم الأهلى فى تسجيل 175 هدفًا فى شباك الإسماعيلى، بينما سجل الدراويش 95 هدفاً فى الشباك الحمراء.

س: كيف انتهت أخر مباراة جمعت الاهلى والاسماعيلى ؟

ج: انتهت أخر مباراة جمعت الاهلى والاسماعيلى بالتعادل 1-1 بالدور الثانى لدوري الموسم الماضى ، تقدم محمد شريف للأهلى وتعادل التونسى فخر الدين بن يوسف .

س: ماعدد القاب الاهلى والاسماعيلى فى بطولة الدوري ؟

ج: حقق الأهلي لقب الدوري 42 مرة فيما استطاع النادى الإسماعيلى التتويج بلقب الدورى الممتاز 3 مرات فى أعوام (1967 - 1991 - 2002)، بينما حصد دورى منطقة القناة عام 1932.

س: ماهى أمتع مباراة جمعت الاهلى والاسماعيلى ؟

ج:التعادل الأكبر فى تاريخ لقاءات الفريقين كان بنتيجة 4-4 فى موسم 2001-2002 وهى المباراة الامتع بين الأهلى والإسماعيلى.

س: من يدير مباراة الاهلى والاسماعيلى تحكيمياً الليلة ؟

ج:استقرت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، على اختيار محمد عادل لإدارة مباراة الأهلى والإسماعيلى في الجولة الأولى لمسابقة الدورى .

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الاسماعيلى ؟

ج:من المتوقع أن يدخل الأهلي لقاء الإسماعيلي بتشكيل مكون من في حراسة المرمى على لطفى وفى خط الدفاع: أكرم توفيق وأيمن أشرف وبدر بانون وعلى معلول وفى وسط الملعب: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة والهجوم: ميكسيونى وحسين الشحات ومحمد شريف.

س: ماهو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الاهلى ؟

ج: ومن المتوقع أن يخوض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من..في حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم ، خط الدفاع: محمد دسوقي، باهر المحمدى، مروان الصحراوى، أحمد عيد ، خط الوسط عماد حمدى، محمد مخلوف، محمد صادق ،خط الهجوم : محمد الشامى، جاستن شونجا، شكري نجيب .