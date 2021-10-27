شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. من يحسم كلاسيكو الـ 670 مليون جنيه بين الأهلى والإسماعيلى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل فريق الأهلى مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء مبارياته بالدوري الممتاز حينما يواجه نظيره الاسماعيلى على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى للمسابقة ، كلاسيكو الأهلى والإسماعيلي له طابع خاص دائماً في الكرة المصرية بعد قمة الأهلى والزمالك ودائما ما تشهد هذه المباريات ندية بين الفريقين دون توقع للنتيجة فرغم تفوق الأهلى تاريخيا على الإسماعيلي في المواجهات التي التقيا فيها الفريقين إلا أن الإسماعيلى يكون ند للأحمر في معظم هذه اللقاءات.

وطالب الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بتدشين إنطلاقة قوية في مستهل رحلة المارد الأحمر لإستعادة بطولة الدوري ، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حجز تذكرة التأهل لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى بعد الفوز على الحرس الوطنى 7-2 بمجموع المباراتين.

في المقابل يتطلع فريق الاسماعيلى لتدشين إنطلاقة مميزة في أول ظهور له بالنسخة الجديدة للدوري رغم غياب طلعت يوسف المدير الفني للفريق عن التواجد مع الدراويش في مباراة الليلة بسبب معاناته من الإصابة بفيروس كورونا ، ويدير الكلاسيكو فنياً محمد إبراهيم ومحمد حمص مدربا الاسماعيلى.