صلاح رابعًا.. صورة مسربة لقائمة بالون دور 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قالت صحيفة "ذا صن" إن هناك قائمة مسربة للفائز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" 2021، والتي تشير إلى تتويج البولندي روبرت ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونيخ باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وكشفت صحيفة فرانس فوتبول مطلع شهر أكتوبر عن قائمة المرشحين للجائزة والمكونة من 30 لاعبا.

وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة يوم 29 نوفمبر المقبل في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس في حضور عدد من المرشحين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" فإنه وفقا للقائمة المسربة التي تم تدوالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن ليفاندوفيسكي هو الفائز بالجائزة، بينما حل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان ثانيا، يليه الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، ثم محمد صلاح نجم ليفربول رابعا.

كما حصد جورجينيو لاعب تشيلسي المركز الخامس في عدد الأصوات، بينما احتل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان المركز السادس، يليه نجولو كانتي نجم تشيلسي في المركز السابع، بينما جاء إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند في المركز الثامن، ثم البرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد في المرتبة التاسعة يليه كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي عاشرا.

وأضافت الصحيفة أن الوثيقة المزعوم تسريبها من قبل فرانس فوتبول بتاريخ 25 أكتوبر أفادت أن ليفاندوفيسكي حصل على 627 نقطة من 176 دولة تصويت.