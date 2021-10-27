"استجابة لرئيس الرابطة".. بيان من بيراميدز بشأن منع بث مباريات الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أصدر نادي بيراميدز برئاسة المالك سالم الشامسي، بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء بشأن قرار بث مباريات الفريق في مسابقة دوري we المصري، بعد قرار المالك في وقت سابق منع بث المباريات.

وجاء قرار منع بث المباريات بسبب عدم الحصول على المستحقات المتأخرة من الشركة الراعية، قبل أن يتم إلغاء القرار بعد تواصل مع أحمد دياب رئيس رابطة المحترفة للأندية.

يؤكد نادي بيراميدز تعليق قراره السابق بمنع إذاعة مبارياته في الدوري الممتاز بنسخته الجديدة والذي يبدأ مشواره فيه اليوم بمواجهة نظيره نادي مصر المقاصة على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من المسابقة المحلية.

وبناء على خطاب النادي بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ والذي حمل توقيع سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز، والموجه لشركة بريزنتيشن سبورتس صاحبة حقوق بث المباريات لإخطارها بقرار النادي بمنع إذاعة اللقاءات التي تقام على ملعب الدفاع الجوي، في ظل عدم وفاء الشركة بالتزاماتها المالية تجاه النادي خلال موسمين ماضيين وعدم تسديد مبلغ مالي وصلت قيمته إلى ٢١ مليونا و٩٠٠ ألف جنيه مستحقة لصالح النادي.

وبعد جهود مشكورة يثمنها نادي بيراميدز من جانب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة وتواصله مع ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي وتوسطه لحل المشكلة مع الشركة، وتعهده بأن يتم الوصول لتسوية لتلك المبالغ المالية المتأخرة في موعد غايته يوم ١٧ نوفمبر المقبل، فإن النادي قرر تعليق قراره السابق بمنع إذاعة المباريات، وإذاعتها وفقا للبنود التالية:

- تعليق قرار منع بث المباريات بناء على وساطة السيد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة ولحين تنفيذ التعهد بتسوية المبالغ المتأخرة طرف الشركة في موعد غايته ١٧ نوفمبر المقبل.

- أن يكون البث الفضائي لمباريات فريقنا التي تقام على ملعب الدفاع الجوي قاصرا فقط على البث الفضائي والأرضي دون غيره من باقي وسائل البث.

- أن يحتفظ نادي بيراميدز بكافة حقوقه في بث المباريات "ديجيتال" عبر منصاته الرقمية المختلفة والتصرف فيها بالصورة التي يراها مناسبة وبالتالي لا تبث عبر أي منصات رقمية أخرى.

- أن يتم التوصل لاتفاق جديد بين الشركة والنادي بشأن موقف بث مباريات الموسم الجديد في الموعد المحدد لتسوية أزمة المستحقات المتأخرة.

نادي بيراميدز أرسل في هذا الشأن ٣ خطابات رسمية لشركة بريزنتيشن سبورتس، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وأحمد دياب رئيس رابطة أندية المحترفين، لإخطار جميع الجهات بالقرار.

ويود بيراميدز التأكيد على دعمه الكامل لجهود رابطة الأندية المحترفة في تطوير الكرة المصرية ووضع الدوري المصري في طريقه الصحيح وهو ما شهدناه من جهود ملموسة في عودة الجماهير للمدرجات بعد غياب، بجانب التطوير المتميز في بث المباريات بالصورة المطلوبة.