الأهلي يرسل للجهة الإدارية أسماء الـ20 مرشحا في انتخابات النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال مصدر لمصراوي، إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، أرسل للجهة الإدارية أسماء الـ20 مرشحا في انتخابات النادي المقبلة.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الأهلي يومي 25 و26 من شهر نوفمبر المقبل.

وعلم يلا كورة أن حسام غالي ومهند مجدي المرشحين على مقعد العضوية فوق السن، كتبا إقرارا تعهدا خلاله بالاستقالة من منصيبهما في حالة نجاحهما في انتخابات النادي.

ويشغل غالي منصب العضوية في شركة الكرة، بينما يشرف مجدي على أكاديمية الكاراتيه بنادي سيتي كلوب.

وسبق وأعلن الخطيب عن قائمته في الانتخابات المقبلة والتي تضمنت كل من: "العامري فاروق في منصب نائب الرئيس، وخالد مرتجي في منصب أمانة الصندوق، بجانب الدكتور محمد شوقي، طارق قنديل، محمد الغزاوي، محمد الدماطي، حسام غالي، مهند مجدي، ومحمد سراج كأعضاء فوق السن، بجانب محمد جمال الجارحي ومي عاطف كأعضاء تحت السن".