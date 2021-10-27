لحسم بند "الشرط الجزائي".. الخليج 365 يكشف كواليس اجتماع التجديد لبنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

كشف مصدر في نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، أن هناك جلسة ستتم خلال الساعات المقبلة بين مسئولي نادي الزمالك والدولي المغربي أشرف بنشرقي لاعب الفريق الأبيض ووكيل اللاعب أيضًا.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، أن هذه الجلسة تأتي من أجل إنهاء تجديد التعاقد، وتحديدًا مناقشة بند الشرط الجزائي الذي يرغب اللاعب في وضعه.

وأوضح المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه -، أن مسئولي الزمالك لديهم رغبة في وضع شرط جزائي تقدر بـ2 مليون دولار على أن تطبق في السنة الثانية من العقد، في المقابل يريد اللاعب وضع شرط جزائي بمليون دولار وتطبق في السنة الأولى.

وأشار المصدر، إلى أنه في حال التوصل لاتفاق بين النادي واللاعب على بند الشرط الجزائي سيتم التجديد له فورًا.

وكان حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، كشف في وقت سابق عن رفضه وضع شرط جزائي قليل في عقد اللاعب حال التجديد، مشددًا أنه يرغب في الإبقاء على اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الدولي المغربي بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق لبنشرقي التوقيع لاأي نادٍ آخر في يناير المقبل، ثم بعد ذلك الانتقال مجانًا في صيف 2022.