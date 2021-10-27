مدافع بايرن ميونخ ينجو من السجن

أفلت لوكاس هيرنانديز مدافع المنتخب الفرنسي وفريق بايرن ميونخ الألماني من الخضوع لعقوبة الحبس في إسبانيا اعتبارًا من الغد، بعد الإعلان اليوم عن قبول طلب استئنافه ضد الحكم.

أعلنت المحكمة الإقليمية في مدريد اليوم الأربعاء قبول الاستئناف المقدم من هيرنانديز ضد الحكم بحبسه ستة أشهر.

وكان الحكم قد صدر بحق هيرنانديز في عام 2019 بتهمة انتهاك أمر عدم التعرض الصادر بحقه وصديقته السابقة التي أصبحت زوجته حاليًا.

وبعد نظر الاستئناف، أوقف القضاة تنفيذ الحكم لمدة أربعة أعوام، وهو ما يعني عدم حبس اللاعب إن لم يرتكب أي جريمة خلال هذه الفترة.

كذلك فرض القضاة على هيرنانديز غرامة قيمتها 96 ألف يورو (111 ألف دولار).

وفرض أمر بعدم التعرض ضد هيرنانديز وصديقته إثر حادث عنف في عام 2017، عندما كان لاعبا بفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، ويقضي الأمر بعدم تواجده على مسافة محددة منها.

وبعدها ألقي القبض عليهما لدى عودتهما إلى إسبانيا معا، وكانا قد تزوجا.

واعتبر ذلك انتهاكًا من جانب هيرنانديز لأمر عدم التعرض، بينما تردد أن صديقته السابقة والتي أصبحت زوجته حاليًا لن تعاقب لأن الحكم الأصلي لم يرسل إليها بعد.

وفي إسبانيا، تظل أوامر عدم التعرض سارية حتى في حالة المصالحة لأن تلك الأوامر تمنع أي نوع من التصالح القسري.

وجرى إبلاغ اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بأنه كان سيخضع لعقوبة الحبس في إسبانيا اعتبارًا من غد الخميس في حالة عدم نظر طلب الاستئناف حتى هذا الموعد.

وقال مسؤولون في المحكمة إن نظر الاستئناف خلال الفترة المحددة لم يكن مضمونا، لكن هيرنانديز، المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، أفلت من عقوبة الحبس ويمكنه الآن مواصلة المشاركة مع بايرن ميونخ.

وشكل الحكم الجديدة مفاجأة للكثير من الخبراء القانونيين الإسبان، لأنها ليست الجريمة الأولى لهيرنانديز.

وطبقًا لبيانات المحكمة، فإن هناك إدانتان لهيرنانديز في إسبانيا بتهمة العنف، إحداهما المتعلقة بقضية عام 2017 وأخرى بسبب حادث آخر في عام 2018.

وغالبا ما يقوم القضاء الإسباني بوقف تنفيذ عقوبات الحبس لأقل من عامين، لكن ذلك يكون فقط في حالة أن المتهم لديه سجل خال من الجرائم.

ورغم ضغوط الإجراءات القانونية، قضى هيرنانديز أفضل فترة في مسيرته الاحترافية خلال اللعب لبايرن ميونخ، وقد حظي بدعم جوليان ناجلسمان مدرب بايرن.

وينتظر مشاركة هيرنانديز، الذي يعد أغلى لاعب في البوندسليجا بقيمة 80 مليون يورو (93 مليون دولار)، في مباراة بايرن أمام بوروسيا مونشنجلادباخ المقررة اليوم الأربعاء في الدور الثاني من كأس ألمانيا.