ميسي يتسبب في نفاذ تذاكر مباراة لايبزيج وباريس سان جيرمان

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أعلن نادي لايبزيج الألماني اليوم الأربعاء أنه انتهى من بيع جميع تذاكر مباراته المقررة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، خلال ساعات.
وأوضح لايبزيج أن المباراة المقررة على ملعبه ستشهد حضور أكثر من 40 ألف مشجع.
وجاء ذلك بعد أن أعلن لايبزيج في وقت سابق أنه لن يسمح بحضور المشجعين البالغين إلى الاستاد، إلا بتقديم ما يثبت التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو التعافي من العدوى، بالاتفاق مع السلطات الصحية المحلية، وذلك من أجل التمكن من اللعب وسط حضور جماهيري بكامل سعة المدرجات.
وتجدر الإشارة إلى أن هوفنهايم أعلن في وقت سابق اليوم عن قرار مماثل فيما يتعلق بشروط دخول المشجعين.
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