الآن بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي في الدوري المصري يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي في الدوري المصري، في قمة الاسبوع الاول من المسابقة، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 27 أكتوبر 2021.

يحل الاهلي ضيفاً ثقيلاً على الاسماعيلي في قمة مباريات اليوم بختام الاسبوع الاول من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021-2022، على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

تنطلق مباراة الاهلي والاسماعيلي في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويُديرها الحكم «محمد عادل».

وأدار الحكم محمد عادل 5 مباريات للنادي الأهلي في عام 2021 أمام أندية الانتاج الحربي والجونة وبيراميدز وأسوان والمصري البورسعيدي، واستطاع الأهلي تحقيق 3 انتصارات، وتعادل في مناسبتين 1/1 مع الجونة و2/2 مع بيراميدز، وشهد لقاء بيراميدز 4 بطاقات صفراء وبطاقتين حمراوتين.

ينقل بث مباشر مباراة الاهلي والاسماعيلي على شاشة قناة أون تايم سبورتس الأولى، حيث ستكون في ختام الجولة الأولى التي أفتتحت يوم الاثنين بثلاث مباريات.

وبالامكان متابعة المواجهة الكلاسيكية بين الشياطين الحمر والدراويش عبر أثير إذاعة أون سبورت FM المصرية، كما سيقدم موقع الخليج 365 تغطية خاصة في بث مباشر لحظة بلحظة.

يدخل الأهلي هذا اللقاء بعد أيام قليلة من قطع بطاقة الصعود إلى دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا على حساب الحرس الوطني النيجري بنتيجة عريضة قوامها 6 أهداف مقابل هدف.

لكن رغم هذا الفوز العريض، لا يزال نادي الاهلي يعاني من انعدام الثقة بين مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وادارة النادي والجماهير، بعد ضياع لقبي الدوري والسوبر المحلي في الموسم الماضي.

ودعّم الأهلي صفوفه بعدة صفقات، أبرزها التعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو قادماً من برايتون الانجليزي، والمهاجم الموزمبيقي لويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني، وحسام حسن مهاجم سموحة، وكريم فؤاد مدافع إنبي، إلى جانب عودة الثنائي المعار عمار حمدي وأحمد عبد القادر.

الجدير بالذكر ان الفريقان قد ألتقى فى بطولة الدورى الممتاز بـ 119 مباراة، ويتفوق الأهلى بعدما تمكن من تحقيق الفوز فى 62 مباراة، وكان التعادل حاضرًا فى 35 مباراة، فيما حقق الإسماعيلى الفوز فى 22 مباراة.