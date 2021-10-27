موعد مباراة قطر وسريلانكا في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة قطر وسريلانكا في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما والقنوات الناقلة لها، ضمن الجولة الثانية في المجموعة الأولى والتي تضم ايضا سوريا واليمن.

يخوض منتخب قطر الاولمبي مباراته الثانية امام نظيره سريلانكا على ملعب خليفة الدولي بالدوحة، في دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس اسيا 2022 والمقرر إقامتها العام المقبل في اوزبكستان.

وتصدرت سوريا ترتيب المجموعة الاولى برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام قطر، في حين بقي رصيد اليمن وسريلانكا خالياً من النقاط.

في المباراة الأولى أكتسح منتخب قطر الاولمبي نظيره اليمني بثلاثية نظيفة، سجل للعنابي هاشم (هدفين) في الدقيقتين 14، 42، واختتم الثلاثية اللاعب خالد محمد في الدقيقة 63.

ما هو موعد مباراة قطر وسريلانكا في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما

يحين موعد مباراة قطر الاولمبي وسريلانكا الاولمبي في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021، على ستاد خليفة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش.

ما هى القنوات الناقلة لمباراة قطر وسريلانكا في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما

ينقل بث مباراة قطر وسريلانكا في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما على قناة بي إن سبورت المفتوحة، كما ينقل اللقاء على قناة الشارقة الرياضية.

الجدير بالذكر أن صاحب المركز الأول في كل مجموعة يتأهل إلى نهائيات كأس اسيا تحت 23 عاما، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.

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